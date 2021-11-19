Вести.UA: Украинский "антиваксер" рассказал о дружбе с Кеннеди

Одиозный "антиваксер" Остап Стахив заявил, что имеет связи с семьей Кеннеди. Речь идет о якобы общении с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из американских лидеров антивакцинаторов.

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Обратите внимание Стахив вел переговоры со сторонниками Шария, – депутат Львовского горсовета

Защита Ермака от Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал расследование Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев". По словам Тищенко, высказывать критику в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака является госизменой.

Оружие и угрозы Кивы

Одиозный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сдал полицейским наградное оружие. Также Кива хочет подать в суд на генпрокурора Ирину Венедиктову из-за "уголовного преследования".

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