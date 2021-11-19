Вести.UA: Украинский "антиваксер" рассказал о дружбе с Кеннеди
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Одиозный "антиваксер" Остап Стахив заявил, что имеет связи с семьей Кеннеди. Речь идет о якобы общении с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из американских лидеров антивакцинаторов.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 19 ноября – читайте далее.
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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 19 ноября: смотрите видео