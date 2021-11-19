Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 19 листопада – читайте далі.

Зверніть увагу Стахів вів перемовини з прихильниками Шарія, – депутат Львівської міськради

Захист Єрмака від Тищенка

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко прокоментував розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців". За словами Тищенка, висловлювати критику на адресу глави Офісу президента Андрія Єрмака є держзрадою.

Зброя і погрози Киви

Одіозний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива здав поліціянтам нагородну зброю. Також Кива хоче подати в суд на генпрокурорку Ірину Венедіктову через "кримінальне переслідування".

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