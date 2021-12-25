Вести.UA, Жир: Арахамия хочет стать суперзлодеем Таносом

На следующие парламентские выборы пойдет по меньшей мере половина депутатов от "Слуги народа". Глава фракции Давид Арахамия пояснил, что в политсиле "не все так плохо".

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 25 декабря – читайте далее.

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Обжалование Чауса

Экс-судья Николай Чаус подал 2 иска в Окружной административный суд Киева. Он просит, чтобы суд признал незаконным его увольнение из Днепровского районного суда города Киева.

Как Зеленский аплодировал себе

Владимир Зеленский принял участие в саммите послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". В фейсбуке Офиса Президента опубликовали видео с "ляпом". Монтажеры вставили неудачный кадр, который показал, что Зеленский якобы аплодировал сам себе.

Обратите внимание Зеленский позволил официально высказываться о внешней политике только себе, Шмыгалю и Кулебе

Россия признала присутствие на Донбассе

В Ростове суд признал, что войска России таки есть на Донбассе. Однако это случилось ненароком. Произошло это во время вынесения приговора в отношении одного из военных.

Кива и "Правый сектор"

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заверил, что воевал на Донбассе в составе "Правого сектора". Мол, он был едва ли не правой рукой Дмитрия Яроша.

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