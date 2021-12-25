Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 25грудня – читайте далі. До темиПоловину точно, – Арахамія розповів, скільки "слуг" візьмуть на наступні вибори Оскарження Чауса Екссуддя Микола Чаус подав 2 позови до Окружного адміністративногосуду Києва. Він просить, аби суд визнавнезаконним його звільнення. з Дніпровського районного суду міста Києва. Як Зеленський аплодував собі Володимир Зеленський взяв участь у саміті послів "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". У фейсбуці Офісу Президента опублікували відео з "ляпом". Монтажеривставили невдалий кадр, який показав, що Зеленський нібито аплодував сам собі. Зверніть увагуЗеленський дозволив офіційно висловлюватись про зовнішню політику лише собі, Шмигалю та Кулебі Росія визнала присутність на Донбасі У Ростові суд визнав, що війська Росії таки є на Донбасі. Однак це сталось ненароком.Сталося це під час винесення вироку щодо одного з військових. Кива і "Правий сектор" Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива запевнив, що воював на Донбасі у складі "Правого сектору". Мовляв, він був ледь не правою рукою Дмитра Яроша. Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням. Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 25 грудня: дивіться відео