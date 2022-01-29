Вести.UA, Жир: Главный коллаборант парламента

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович предложил отправиться в Москву, чтобы поговорить с депутатами страны-агрессора. Он считает единственным шансом на мир – согласиться на условия оккупанта.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за последнюю неделю, – узнавайте в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA: В Госдуме придумали, что украинцы – искусственно созданный народ

Райхминистр Мураев

Британские дипломаты сообщили, что Кремль, оккупировав Украину, планирует установить марионеточное правительство во главе с Евгением Мураевым. Помочь ему должны другие пророссийские политики: Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и Николай Азаров.

Забыл мозги в жилетке

Депутат российского парламента Анатолий Вассерман выступил с заявлением в Госдуме. Он отрицал существование Украины, а украинцев назвал – искусственно созданным народом. В своей речи "знаток" приводил абсурдные факты.

Полные "нули"

Нардеп Дмитрий Разумков презентовал свою политическую команду. Он заявил, что создает ее с "нуля". Однако "новые лица", которые должны войти в партию – не такие уж и новые.

Комендант подземелья

Олег Ляшко рассказал о подземном бункере Верховной Рады, в котором должны скрываться политики в случае угрозы. Он рассекретил, как там все обустроено. Однако отметил, что не знает, где он расположен.

Пейте таблетки, Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил стянуть на границу с Украиной "целый контингент армии". Он заявил, что Украина первой начала стягивать туда войска, поэтому Беларусь делает это ради "собственной безопасности".

Полоумный дед

Николай Азаров заявил, что украинцы ждут того времени, когда будут жить, как на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По его мнению, часть населения нашего государства с нетерпением ожидает, когда Путин их "освободит".

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