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Попередній випуск Вєсті.UA: У Держдумі вигадали, що українці – штучно створений народ

Райхміністр Мураєв

Британські дипломати повідомили, що Кремль, окупувавши Україну, планує встановити маріонетковий уряд на чолі з Євгенієм Мураєвим. Допомогти йому мають інші проросійські політики: Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров.

Забув мізки у жилетці

Депутат російського парламенту Анатолій Вассерман виступив із заявою в Держдумі. Він заперечив існування України, а українців назвав – штучно створеним народом. У своїй промові "знавець" наводив абсурдні факти.

Повні "нулі"

Нардеп Дмитро Разумков презентував свою політичну команду. Він заявив, що створює її з "нуля". Однак "нові обличчя", які мають увійти в партію – не такі вже й нові.

Комендант підземелля

Олег Ляшко розповів про підземний бункер Верховної Ради, у якому мають ховатися політики в разі загрози. Він розсекретив, як там все облаштовано. Однак зазначив, що не знає, де він розташований.

Пийте таблетки, Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив стягнути на кордон з Україною "цілий контингент армії". Він заявив, що Україна першою почала стягувати туди війська, тому Білорусь робить це заради "власної безпеки".

Недоумкуватий дід

Микола Азаров заявив, що українці чекають того часу, коли будуть жити, як на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. На його думку, частина населення нашої держави з нетерпінням очікує, коли Путін їх "звільнить".

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