Вести.UA. Жир: Нардепы хотят работать в тепле

"Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что Рада может получить возможность проводить заседания онлайн. Об этом заговорили после того, как спикер парламента Дмитрий Разумков во второй раз заболел коронавирусом.

О других курьезных событиях, которые произошли на этой неделе в Украине – в программе.

К теме Стефанчук отреагировал на слухи, что Зеленский хочет назначить его на должность Разумкова

Обстрел авто Шефира

Примерно в 10:00 утра 22 сентября обстреляли авто помощника Владимира Зеленского – Сергея Шефира. Это произошло на трассе между селами Круглик и Ходосовка Киевской области. Правоохранители насчитали 15 входных и 3 выходные отверстия. Всего в авто попало 18 пуль.

Закон об олигархах приняли

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект о деолигархизации, инициатором которого был президент Владимир Зеленский. Поддержали документ 279 нардепов.

Обратите внимание Рада приняла закон об олигархах: как голосовали различные фракции

Новая работа Тищенко

"Слуга народа" Николай Тищенко возглавил новое межфракционное депутатское объединение "Энергоэффективная Украина". Отныне он будет иметь важную отрасль на парламентском уровне.

В Труханова – итальянское гражданство

Такая информация появилась в СМИ. Источники отметили, что мэр Одессы Геннадий Труханов, кроме греческого и российского гражданства, имеет еще и итальянское.

Владимир Кличко может стать политиком

Брат мэра Киева Владимир Кличко признался, что интересуется политикой. Он пока не готов заявлять, что планирует ею заниматься. Однако уверен, что "мог бы делать это лучше многих".

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