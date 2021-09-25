Про інші курйозні події, які відбулись цього тижня в Україні – у програмі.

До теми Стефанчук відреагував на чутки, що Зеленський хоче призначити його на посаду Разумкова

Обстріл авто Шефіра

Приблизно 10 годині ранку 22 вересня обстріляли авто помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Це сталось на трасі між селами Круглик і Ходосівка на Київщині. Правоохоронці нарахували 15 вхідних і 3 вихідні отвори. Загалом в авто потрапило 18 куль.

Закон про олігархів ухвалили

Верховна Рада 23 вересня ухвалила в другому читанні законопроєкт про деолігархізацію, ініціатором якого був президент Володимир Зеленський. Підтримали документ 279 нардепів.

Зверніть увагу Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували різні фракції

Нова робота Тищенка

"Слуга народу" Микола Тищенко очолив нове міжфракційне депутатське об'єднання "Енергоефективна Україна". Відтепер він матиме важливу галузь на парламентському рівні.

У Труханова – італійське громадянство

Така інформація з'явилась у ЗМІ. Джерела зазначили, що мер Одеси Геннадій Труханов, окрім грецького та російського громадянства, має ще й італійське.

Володимир Кличко може стати політиком

Брат мера Києва Володимир Кличко зізнався, що цікавиться політикою. Він наразі не готовий заявляти, що планує нею займатися. Однак впевнений, що "міг би робити це краще за багатьох".