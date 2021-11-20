Вести.UA. Жир: Олег Ляшко хочет вернуться на пик популярности

Олег Ляшко якобы захотел вернуться на пик популярности и пытается привлечь к себе внимание. Политика и его адвоката вызвали в Бориспольскую прокуратуру, чтобы сообщить о возобновлении уголовного производства – дело может касаться потасовки с Андреем Герусом.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине в течение недели – узнайте в программе.

Обратите внимание Забрали оружие и звание: обиженный Кива нацелился на депутатов

"Батькивщина" и пуповина

В "Батькивщине" принялись объяснять, почему голосовали за отставку бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Оказывается, ему помогли оборвать пуповину, которая соединяла политика с Владимиром Зеленским.

"Жемовой король" остался без оружия

У скандального нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы начались неудачи. "Жемового короля" лишили наградного оружия, он уже сдал его работникам полиции. Кроме этого, "жемового короля" лишили звания кандидата наук.

Стахив надеется на Кеннеди

"Антивакцинатору" Остапу Стахиву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО или внесения денежного залога. Однако он не сдался и заявил, что имеет связи с семьей Джона Кеннеди.

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Тищенко не может определиться с регионом

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко создал и возглавил межфракционное депутатское объединение "Киев действует". Ситуация странная, потому что глава Закарпатской организации партии хочет заботиться о Киеве.

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