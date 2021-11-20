Про інші курйозні події, які відбулись в Україні упродовж тижня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Забрали зброю і звання: ображений Кива націлився на депутатів

"Батьківщина" і пуповина

У "Батьківщині" взялися пояснювати, чому голосували за відставку колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Виявляється, йому "допомогли обірвати пуповину", яка з'єднувала політика з Володимиром Зеленським.

"Жомовий король" залишився без зброї

У скандального нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви почалися невдачі. "Жомового короля" позбавили нагородної зброї, він вже здав її працівникам поліції. Окрім цього, "жомового короля" позбавили звання кандидата наук.

Стахів сподівається на Кеннеді

"Антивакцинатору" Остапу Стахіву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО або внесення грошової застави. Проте він не здався і заявив, що має зв'язки із родиною Джона Кеннеді.

Читайте також "Я можу померти в будь-який момент": Остапа Стахіва затримали й завезли до суду

Тищенко не може визначитись з регіоном

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко створив й очолив міжфракційне депутатське об'єднання "Київ діє". Ситуація дивна, адже голова Закарпатського осередку партії хоче піклуватись про Київ.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 20 листопада: дивіться відео