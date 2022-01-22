Вести.UA. Жир: Петр Порошенко начал "тур"

В Украину вернулся Петр Порошенко, однако по подозрению в госизмене дома его ждал настоящий "тур". Он уже успел побывать в суде и отличиться рядом заявлений сторонникам.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине за последнюю неделю – узнавайте в программе.

Обратите внимание Порошенко задремал прямо во время суда: курьезное видео с заседания

США расширили список санкций

Еще 4 человека, имеющие в Украине не лучшую репутацию, попали под ограничения Соединенных Штатов. На этот раз США наложили санкции против пророссийских депутатов от ОПЗЖ Тараса Козака и Олега Волошина и экс-нардепов от Партии регионов Владимира Олейника и Владимира Сивковича.

Лукашенко заговорил словами Кремля

Александр Лукашенко, похоже, окончательно перешел в логику Кремля. На этот раз самопровозглашенный президент обвинил Украину в "наращивании войск у границы Беларуси" и решил "готовиться к вторжению".

Отметьте Лукашенко заявил, что границу с Украиной "надо защитить на случай неадекватности власти"

Пропаганда и Госдума

Группу по связям Госдумы с Верховной Радой Украины будет координировать Евгений Попов. Однако пропагандист, который вместе со своей женой Ольгой Скабеевой каждый день распространяет откровенную ложь об Украине, вряд ли сможет заниматься чем-нибудь другим.

Гордон заявил о "большом" обстреле

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что офис его журналистов был обстрелян. Однако на самом деле повреждения были не столь серьезными, чтобы громко о них сообщать. В настоящее время правоохранители устанавливают свидетелей инцидента.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно просмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Вести.UA" за 22 января: смотрите видео