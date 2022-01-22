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США розширили список санкцій

Ще 4 особи, які мають в Україні не найкращу репутацію, потрапили під обмеження Сполучених Штатів. Цього разу США наклали санкції проти проросійських депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина й екснардепів від "Партії регіонів" Володимира Олійника та Володимира Сивковича.

Лукашенко заговорив словами Кремля

Олександр Лукашенко, схоже, остаточно перейшов на логіку Кремля. Цього разу самопроголошений президент звинуватив Україну у "нарощуванні військ біля кордону Білорусі" й вирішив "готуватися до вторгнення".

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Пропаганда і Держдума

Групу зі зв'язків Держдуми з Верховною Радою України координуватиме Євгеній Попов. Проте пропагандист, який разом зі своєю дружиною Ольгою Скабєєвою кожного дня поширює відверту брехню про Україну, навряд чи зможе займатися чимось іншим.

Гордон заявив про "великий" обстріл

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що офіс його журналістів обстріляли. Проте насправді пошкодження були не такими серйозними, щоб гучно про них повідомляти. Наразі правоохоронці встановлюють свідків інциденту.

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