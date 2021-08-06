Поступил неправильно, – ветеран, который захватил здание правительства, извинился – фото, видео

6 августа 2021 , 17:31
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Источник:

телеграм-канал "Новини.LIVE"

В Печерском районном суде Киева продолжается заседание по избранию меры пресечения для ветерана АТО, который захватил здание правительства 4 августа. Мужчина заявил, что искренне сожалеет по поводу совершенного и попросил прощения.

Владимир Прохнич признал, что его действия были неправильными и такими, которые нарушали закон. Об этом сообщил адвокат, который зачитал слова подсудимого, написанные на бумаге.

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Я искренне сожалею по поводу содеянного. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести кому-либо вред,
– отметил ветеран АТО.

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Автор: Олег Васьків