Поступил неправильно, – ветеран, который захватил здание правительства, извинился – фото, видео
Источник:телеграм-канал "Новини.LIVE"
В Печерском районном суде Киева продолжается заседание по избранию меры пресечения для ветерана АТО, который захватил здание правительства 4 августа. Мужчина заявил, что искренне сожалеет по поводу совершенного и попросил прощения.
Владимир Прохнич признал, что его действия были неправильными и такими, которые нарушали закон. Об этом сообщил адвокат, который зачитал слова подсудимого, написанные на бумаге.
Читайте также Настоящая спецоперация: МВД показало видео задержания АТОшника, хотевшего взорвать правительство
Я искренне сожалею по поводу содеянного. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести кому-либо вред,
– отметил ветеран АТО.
Что известно о захвате правительства
- Утром 4 августа Владимир Прохнич пришел в Кабинет министров с гранатой.
- Ветеран АТО угрожал взорвать здание и требовал впустить его внутрь.
- Убедил мужчину сдаться правоохранителям друг – волонтер Василий Олексюк.
- Ему 5 августа сообщили о подозрении. Сейчас Прохничу выбирают меру пресечения.
К теме Захват здания правительства и спецоперация полиции: подробно обо всем, что произошло