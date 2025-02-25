Преступность уже растет: ветераны "СВО" начинают настоящий беспредел в России

Многие бывшие заключенные, участвовавшие в войне против Украины, вернулись после завершения контракта в Россию. Там они совершают преступления и против своих граждан.

Известно, что так называемые ветераны "СВО", вернувшись с фронта, убили более 400 человек. Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что рядовые россияне с большой опаской реагируют, когда те подходят к детям.

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Россияне не воспринимают ветеранов "СВО"

Ольга Романова вспомнила один из случаев, когда в школе отец избил российского военного, вернувшегося с войны в Украине. Тот пришел на встречу с детьми, чтобы, вероятно, рассказать, о своих "подвигах" там.

Такие истории не являются чем-то уникальным, все только начинается. Их (ветеранов "СВО" – 24 Канал) никто не ждет и не планирует дальше платить деньги и выражать уважение. Уже растет преступность,

– сказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

Она предположила, что всех заключенные, которые оказались на фронте в Украине, после завершения войны позовут работать в полицию или росгвардию.

Интересно. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что российские преступники, которых отправляли воевать в Украину, после возвращения домой продолжают совершать убийства, кражи и изнасилования. Кремль пытается это замалчивать. Осечкин отмечает, что это "бомба замедленного действия", последствия которой Россия будет чувствовать еще десятилетиями.

В силовых ведомствах страны-агрессора серьезный дефицит кадров. Однако практика привлечения преступников в правоохранительные структуры может еще больше поднять уровень преступности в России.