Во время шторма во Вьетнаме перевернулась туристическая лодка: много людей погибло, среди них – дети

Во вьетнамском заливе Ха Лонг перевернулась туристическая лодка, причиной стала внезапная гроза. На судне было почти 50 человек, среди них также были дети.

По состоянию на сейчас известно о 37 погибших в результате трагедии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC, VNS, VNExpress.

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Что известно об инциденте во Вьетнаме?

Трагедия произошла в популярном туристическом месте на севере страны в субботу, 19 июля. На борту судна Wonder Seas во время инцидента находилось 48 человек, среди них около 20 были дети. Еще 5 человек были членами экипажа.

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По данным СМИ, большинство пассажиров были вьетнамцами, которые приехали со своими семьями из Ханоя. Во время движения судна сначала над заливом потемнело небо. Уже потом, по словам одного из свидетелей, начался град, дождь, гроза и молнии.

По состоянию на сейчас подтвердили гибель 37 человек, из них по меньшей мере 8 детей. Несмотря на сильные дожди, удалось спасти 10 человек, в частности, нашли 10-летнего мальчика, который был в воздушном кармане в перевернутом корпусе судна.

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Сейчас продолжается расследование инцидента, который унес жизни десятков людей. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь выразил соболезнования семьям жертв. Правительство анонсировало расследование причин аварии и возможных нарушений.

Напомним, прошлом году у Канарских островов перевернулась лодка с мигрантами, которые из Африки пытались добраться до Европы. Спасателям у Эль-Иерро удалось спасти 27 из 87 человек, что были на борту,