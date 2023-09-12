Вето на закон о е-декларировании и переговорах о вступлении в ЕС: Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 12 сентября традиционно обратился к украинским. В частности, глава государства рассказал о своем вето на закон об е-декларировании.

Кроме этого, украинский глава высказался по поводу переговоров нашего государства о вступлении в Евросоюз. Он также отметил защитников, героически воюющих за наше государство.

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Вето на закон о е-декларировании и переговорах с ЕС

Зеленский подчеркнул, что подписал вето на этот закон сразу, как он проголосованным поступил из Верховной Рады. Теперь президент ждет нового решения по этому документу.

Ожидаю нового голосования – с позитивом по немедленному открытию реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть,

– сказал он.

Глава государства также ожидает решений относительно законопроекта о политически значимых персонах. По его словам, это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению.

Он подчеркнул, что новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен пройти уже в этом году. Потому все ветви государственной власти в нашей стране должны сработать на этот шаг.

Обращение Зеленского за 12 сентября: смотрите видео

Помощь от Дании и выступление перед студентами Нидерландов

Зеленский также отметил важное решение Дании по военной помощи нашему государству. В частности, страна предоставила самый масштабный за все время полномасштабной войны и уже 12 оборонный пакет.

Объем этого нового пакета – более 800 миллионов долларов. По содержанию – именно то, о чем мы договаривались с госпожой премьер-министром Мэтте Фредериксен и ее правительственной командой. Хорошее усиление, спасибо за него!

– подчеркнул президент.

К тому же, глава государств рассказал, что очень продуктивно пообщался со студентами университетов Нидерландов. По его словам, это был широкий формат, в котором присутствовали студенты нескольких университетов страны.

"Довольно политические были вопросы. Действительно хорошее внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу. И большая надежда, что мы вернем мир всей нашей земле, всем нашим людям без исключения", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил благодарность обществу, политическому сообществу и премьер-министру Нидерландов за столь искреннюю поддержку Украины и за веру в наших людей.

Военный кабинет и благодарность бойцам

Зеленский также отметил, что перед всеми другими совещаниями в этот день провел Военный кабинет. В этот раз на встрече присутствовал особый круг участников.

Говорили, что на фронте сейчас и чего ожидаем в ближайшее время. Усиление наших бригад, собственное производство оружия, снарядов в Украине и поставки от наших партнеров,

– отметил он.

Кроме того, на Военном кабинете также были важны доклады разведки. Президент отметил, что наше военно-политическое командование ясно видит, к чему реально готовятся оккупанты и к чему, соответственно, должны быть готовы наши воины.

Президент также поблагодарил наших военных, которые героически защищают государство от врага на Бахмутском и других направлениях.

Среди прочего в своем обращении Зеленский выделил следующие военные формирования украинской армии:

95 отдельная десантно-штурмовая бригада;

3 отдельная штурмовая бригада;

объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лют";

46 отдельная аэромобильная бригада;

47 отдельная механизированная бригада;

72 отдельная механизированная бригада;

79 отдельная десантно-штурмовая бригада.

Напоследок Зеленский особо отметил спецподразделения ГУР, выполняющие задачи в районе Клищиевки и других чрезвычайно горячих точках. Он поблагодарил их за профессионализм и службу государства.