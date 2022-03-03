Кровавый диктатор Владимир Путин развязал неоправданную войну против Украины. Теперь украинский народ желает скорой смерти безумному президенту России.

Инсталляцию сделали городские предприниматели Ладыжин

В Украине с нетерпением ждут смерти вождя РФ и готовятся к похоронному процессу диктатора.

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На въезде в город Ладыжин в Винницкой области создали надгробие с изображением Путина. На надгробии указали дату смерти – 24 февраля. Именно в этот день Россия атаковала территорию Украины по разным направлениям.

Также на надгробии присутствует фашистская свастика, напоминающая, что Путин ничем не отличается от Адольфа Гитлера.

Инсталляцию создали городские предприниматели.



Надгробие Путина / Фото Суспільне Вінниця

Добавим, что на смерти Путина можно заработать. Российский бизнесмен Александр Конанихин назначил вознаграждение в один миллион долларов за голову кремлевского диктатора.

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