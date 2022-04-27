Как сообщили в Каховской городской территориальной общине, инцидент произошел 27 апреля.

Важно Не без труда: советскую скульптуру рабочих под Аркой дружбы народов таки демонтировали

В городской территориальной общине добавили, что российские захватчики решили разрушить символику и оберег города – стелу на въезде в город.

Но после победы мы ее обязательно восстановим! Еще лучше, еще величественнее,

– говорится в сообщении общины.



Оккупанты демонтируют стелу на въезде в Каховку / Фото из фейсбука Каховской городской территориальной общины

Добавим, что российские оккупанты уже отличились в Украине как вандалы и мародеры. Они грабят, разрушают и уничтожают памятники архитектуры и культурное наследие нашей страны. Еще в марте зафиксировали случаи, когда российские оккупанты использовали бронемашины для повреждения украинских символов во временно оккупированных городах.

В Швеции россиянка набросилась на украинку и разорвала флаг: смотрите видео