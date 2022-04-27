Як повідомили у Каховській міській територіальній громаді, інцидент відбувся 27 квітня.

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У міській територіальній громаді додали, наголосили, що російські загарбники вирішили зруйнувати символіку та оберіг міста – стелу на в'їзді в місто.

Але після перемоги ми її обов'язково відновимо! Ще кращу, ще величнішу,

– мовиться у повідомленні громади.



Окупанти демонтують стелу на в'їзді у Каховку / Фото з фейсбуку Каховської міської територіальної громади

Додамо, що російську окупанти вже відзначилися в Україні як вандали та мародери. Вони розграбовують, руйнують та нищать пам'ятки архітектури та культурну спадщину нашої країни. Ще у березні зафіксували випадки, коли російські окупанти використовують бронемашини для пошкодження українських символів у тимчасово окупованих містах.

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