Россияне маскируют китайские вездеходы под "Тигр-М", чтобы обмануть ВСУ, –Defense Express
- Россияне переделывают китайские вездеходы Desertcross-1000 на макеты бронемашин "Тигр-М", чтобы обмануть ВСУ и заставить тратить боеприпасы на фальшивые цели.
- На вездеходы устанавливают металлические каркасы и новые кузовные панели для имитации бронетехники, что является дешевым способом заставить противника тратить ресурсы на ненастоящие цели.
Россияне переделывают китайские вездеходы Desertcross-1000 на макеты бронемашин "Тигр-М". Так они пытаются обмануть ВСУ и заставить тратить боеприпасы на фальшивые цели.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Россияне, вероятно, начали использовать китайские вездеходы Desertcross-1000 как макеты бронетехники, чтобы запутать украинских военных.
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Китайские вездеходы под видом бронетехники
По информации издания, на вездеходы устанавливают металлические каркасы и новые кузовные панели, чтобы визуально они напоминали бронированный автомобиль "Тигр-М". Сейчас речь идет о кустарном производстве, однако такая техника уже может выполнять функции ложных целей на фронте.
Аналитики объясняют, что это дешевый и эффективный способ заставить противника тратить боеприпасы или дроны на уничтожение ложной цели.
Вероятно, эти вездеходы не планируют использовать по прямому назначению. В этом случае, отмечают эксперты, не было бы смысла в создании сходства с "Тигром-М".
В Defense Express добавляют, что макеты техники нужны как со стороны России, так и со стороны Украины. С каждым годом качество таких обманок растет – они становятся все более реалистичными и способны сбить с толку даже опытных военных.
Ранее Forbes сообщал, что обе стороны активно применяют реалистичные танки-обманки. Такие фальшивые цели используются на фронте еще со времен Второй мировой, но именно война в Украине дала мощный толчок для совершенствования этой технологии.