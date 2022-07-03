Взрывы в Белгороде: в Кремле уже пригрозили Украине и почему-то вспомнили о переговорах

В российском городе Белгород, что недалеко от Украины, в ночь на 3 июля прогремели "хлопки". После этого в высших политических кругах России началась истерика, повлекшая безосновательные обвинения в адрес Украины.

Захарова открыто пригрозила Украине и коллективному Западу

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала "хлопки" в Белгороде, сообщают российские СМИ. Она заявила, что якобы Киев и некие "западные кураторы" устроили провокации на территории России.

Кстати Российский пропагандист в эфире обругал коллег, которые называют взрывы в Белгороде "хлопками"

Захарова открыто пригрозила Украине и коллективному Западу ответом, если провокации на территории России продолжатся. Учитывая, что Россия сама устраивает провокации, то от оккупантов можно ожидать чего угодно.

У Путина заговорили о мирных переговорах

Тему взрывов в Белгороде не обошел пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков. Представитель Путина почему-то заговорил о мирных переговорах.

Он считает, что Киев должен "понять" условия России. Песков цинично добавил, что Украина должна согласиться с ними и сесть за стол переговоров и зафиксировать документ. Украина понимает цинические требования Кремля, однако исключает территориальные уступки.

Также спикер Путина почему-то заговорил о здравом смысле на Западе, мол, если он возобладает, то переговоры по Украине возобновятся. Он обвиняет страны Запада в том, что они не руководствуются своими интересами, а исповедуют политику коллективного Запада.

Что известно о взрывах в Белгороде

Около 3 ночи в русском Белгороде раздались взрывы, после чего небо над городом было в дыму. Также в ночь на 3 июля взрывы снова раздавались в российском городе Курск.

Российские власти заявили, что погибли 3 человека, еще 4 – пострадали. Что стало причиной взрывов – неизвестно. Москва ожидаемо обвинила Украину, однако российская пропаганда не выдержала критики.

Журналист Денис Казанский рассказал, что в пострадавших в результате ночных обстрелов зданиях застряли фрагменты российского ЗРПК "Панцирь-С1". Такой техники нет на вооружении у Украины. Россия часто использует этот ЗРПК в Украине, что говорит о том, что Москва могла совершить провокацию на собственной территории.

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