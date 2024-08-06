Есть только два кандидата: в Reuters рассказали, между кем Харрис будет выбирать своего вице-президента

Ожидается, что уже завтра, 7 августа, Камала Харрис должна объявить, кого именно видит вице-президентом в случае своей победы на выборах. В СМИ узнали, что политик колеблется между двумя вариантами.

На днях Камала Харрис набрала необходимое количество голосов, которое позволило ей стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Впрочем, еще до этого момента политик раздумывала над тем, кого выбрать в качестве своего вице-президента. В СМИ называли короткий список претендентов.

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Кто станет право рукой Харрис

Впрочем, теперь, по сообщению источников, осведомленных в этом вопросе, выбор Харрис сузился до двух имен. Это губернаторы Миннесоты и Песильвании – Тим Уолз и Джош Шапиро.

Пока точно неизвестно, определилась ли Харрис с кандидатом. Последний раз она писала, что еще не приняла решение.

Отметим, что 51-летний Шапиро является восходящей звездой Демократической партии с высоким рейтингом одобрения в Пенсильвании, чьи 19 голосов избирателей делают этот штат обязательным для победы как для Харрис, так и для Трампа.

Бывший генеральный прокурор штата Шапиро стал бы первым еврейским вице-президентом страны. Сильная поддержка Израиля с его стороны может оттолкнуть некоторых прогрессивных избирателей, хотя она также может понравиться умеренным избирателям и разрушить усилия республиканцев, направленные на то, чтобы война Израиля и Газы стала проблемой для демократов, замечает издание.

Добавим, что Шапиро в начале полномасштабного российского вторжения выразил поддержку Украине и публиковал инструкции, как жители Пенсильвании могут пожертвовать пострадавшим украинцам.

60-летний Уолз - экс-член Национальной гвардии армии США и бывший учитель, который за последние недели повысил свою популярность как эффективного защитника Харрис.

Тим Уолз также поддерживает Украину, однако сделал больше, чем свой оппонент: в прошлом году он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, выражал поддержку Украине и заявлял о готовности всеми силами помогать украинским беженцам.