От "я за Путина" до "лучше воздержусь": что говорят россияне, глядя на фото обстрелов Украины
Источник:"Радио Свобода"
Российское население молчит, пока их армия убивает гражданских в Украине, население которой в России привыкли называть "братским". На 9-й день войны там нашлись люди, поддерживающие нападение на Украину.
Россияне не могут объяснить причину вторжения России в Украину
Журналисты "Радио Свобода" напечатали фото обстрелов украинских городов и показали их россиянами.
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Некоторые россияне отказываются смотреть на фотографии и говорят "Я за Путина" или "Я лучше воздержусь".
При этом россияне затрудняются объяснить причину вторжения России в Украину. Некоторые говорят, что причина в том, чтобы "отразить наступление на Россию".
Люди уточняют, что угроза якобы идет из Донецкой и Луганской областей. Один из мужчин сказал, что это "все делает" президент Владимир Зеленский и США.
Другая женщина назвала Путина "умным человеком", знающим, что делает. "У меня нет какого-то негатива на этот счет. Значит так надо", – сказала женщина.
К счастью, нашлись люди, считающие, что Россия развязала войну и говорят, что это очень плохо.
Смотрите видео, что россияне говорят о войне в Украине
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