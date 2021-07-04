В Украине стартовал рынок земли, Открытое небо с ЕС – видео недели

Свободный оборот сельскохозяйственных угодий в Украине заработал с 1 июля. Сейчас покупка и продажа земли доступны только для физических лиц. В Евросоюзе подпишут соглашение о совместном авиационном пространстве с Украиной. Это повлечет снижение цен на авиарейсы.

Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

Интересно Штамм Дельта распространяется по миру, украинцы будут платить больше за свет – видео недели

Законопроект о территориальной обороне

Народные депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о территориальной обороне. Он предполагает создание полноценной системы теробороны. Однако украинским военным такой документ не нравится.

Нардепы приняли законопроект "Об основах национального сопротивления": смотрите видео

Муралы на стенах украинских домов

В Украине все более популярными становятся муралы – дома на фасадах домов. Один из художников, Михаил Коробков, поделился воспоминаниями о собственных работах. По его словам, на процесс создания настенных рисунков влияет немало факторов.

Настенное искусство в Украине: смотрите видео

Российские артисты в Украине

По мнению активистов, не стоит впускать в Украину российских артистов. Однако после многочисленных скандалов рэпер с псевдонимом Баста провел 2 концерта в Киеве, а также В Одессе. Из-за выступления в Крыму, с 2018 до 2020 года въезд ему был запрещен.

Певцы с гражданством России выступают в Украине: смотрите видео

Непогода во Львове

30 июня Львов накрыл сильный ливень с градом и грозой. В результате ураган повалил почти 240 деревьев. Коммунальные службы боролись с последствиями непогоды более суток, спасатели совершили 13 выездов по ликвидации.

Во Львове боролись с ужасающими последствиями урагана: смотрите видео

Роль Офиса президента

Офис президента должен помогать в вопросах кадров, международных отношений, национальной безопасности и обороны. Однако на самом деле эта институция давно действует вне пределов своей ответственности и порой выполняет неестественные функции.

Нужен ли закон об Офисе президента: смотрите видео