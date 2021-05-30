Реакции на выступление Go_A, находка археологов и чипированный киевлянин – видео недели

Украинские археологи на Днепропетровщине обнаружили кромлех, который возвели примерно 5,5 тысячи лет назад. Украинская группа Go_A с песней "Шум" завоевала любовь зрителей со всего мира. Европейский Союз несмотря на пандемию готовится открыть границы, которые почти год были под замком.

Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.

К слову Самые смешные мемы недели: ХАМАС открестился от Лукашенко, клубника спасла Порошенко

Реакции на выступление группы Go_A

Украинская группа Go_A заняла 5 место на нынешнем "Евровидении". Их выступление произвело настоящий фурор в соцсетях. Голосование прокомментировали политики, звезды шоу-бизнеса и рядовые украинцы.

Как Украина и мир отреагировали на выступление группы Go_A: смотрите видео

Археологи раскопали древний кромлех

В Днепропетровской области археологи нашли кромлех. Удивительная находка на несколько сотен лет старше знаменитого британского Стоунхенджа.

Удивительная находка в Днепропетровской области: смотрите видео

Чипированный киевлянин

Житель Киева Павел Клец вживил себе под кожу чип. Что интересно, это уже его 8 такая процедура. На это действо пришли посмотреть журналисты и представитель Книги рекордов Украины, который это фиксировал.

Киевлянин ввел себе под кожу чип: смотрите видео

Евросоюз ждет туристов

Европейский Союз хочет восстановить туристический поток, поэтому готовится открыть границы, которые были под замком из-за COVID-19. К примеру, правительство Греции, не дождалось решения Еврокомиссии, уже принимает туристов из 20 стран за пределами ЕС. В списке есть и Украина.

Какие страны уже открыли свои границы: смотрите видео

Интересная разработка от украинца

Украинец Алексей Афонин создал мобильное приложение, которое поможет за несколько минут наказать нарушителя на дороге. Приложение загрузили уже 25 тысяч водителей.

Как работает приложение: смотрите видео