На видео с Путиным дорисовывают людей, чтобы он не выглядел напуганным и одиноким в бункере

5 марта 2022 , 20:32
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Источник:

24 канал

Президент России Владимир Путин слишком придирчиво относится к своей безопасности, ведь перешел дорогу не одной стране. Диктатор сажает лидеров Германии и Франции в 30 метрах от себя и прячется в бункере.

Чудодейственная рука Путина

Похоже, что Путин начинает ощущать одиночество. И чтобы диктатор не выглядел таким испуганным и одиноким, ему дорисовывают людей.

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Рука, которой диктатор отдал приказ "освободить Украину", похоже, священна. Она имеет способность проходить сквозь жесткие тела.

На видео, опубликованных в соцсетях, рука Путина смогла пройти сквозь микрофон – чудо!

Смотрите видео, как рука Путина прошла через микрофон

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Автор: Михайло Гема