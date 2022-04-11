Видео убийств, карты и перехваченные звонки, – Зеленский о доказательствах преступлений россиян
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский заявил, что у украинских правоохранителей немало доказательств преступлений россиян в нашей стране. Поэтому преступников удастся привлечь к ответственности.
Следствие и прокуратура уже работают. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS, которое опубликовал Офис Президента.
Интересно Стреляли, мы падали на землю, а рядом были трупы: истории женщин, которые эвакуировавшихся из Ирпеня
Есть много аудиозаписей. Служба безопасности перехватила разговоры с их родителями. Они рассказывают родителям и друзьям о том, что брали,
– сказал глава государства.
Также Зеленский рассказал о видео на которых видно:
- как россияне занимаются мародерством;
- отправляют награбленное в Россию;
- убивают украинцев.
Об убийствах людей признавались и пленные оккупанты. У некоторых русских летчиков, которых брали в плен, были карты с гражданскими пунктами, которые бомбардировали.
Кроме того, сейчас проходят экспертизы с найденными телами убитых. Президент заверил, что доказательств очень много.
Это может вас заинтересовать – в Днепропетровской области оккупанты выдают людям свою форму: видео