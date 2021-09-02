Видеограф из Китая в небе снял полет истребителя Воздушных сил ВСУ: мощное видео

Истребитель Су-27 стал главным героем невероятного видео китайского авиатора и путешественника. Он снял его тренировочный полет в небе просто из кабины другого самолета.

Как рассказал видеограф, снимать это видео ему пришлось с висячими в воздухе ногами. Результат работы он выложил на своем ютуб-канале.

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Су-27 в невероятном видео с неба

Автор видео признается: сердце упало в пятки, когда пришлось снимать этот крепкий истребитель, протягивая камеру в открытый люк. Он летал на транспортном самолете параллельно и иногда несколько выше истребитель Су-27. В это время истребители Су-27 циркулировали и преследовали его под большим углом, нажимая воздушный тормоз.

Видео он снимал в режиме стабилизации и высокоскоростной непрерывной съемки.

Полет Су-27 в невероятном полете: смотрите видео

Что это за ютуб-канал

Его ведет фотограф, путешественник и авиатор-любитель из Китая. Его название переводится как "Супер истребитель". Как говорится в подписи его ютуба, он посетил более 60 стран и налетал более 1,5 миллиона километров в небе. В своем профиле он преподает различную авиационную технику с разных уголков мира.

Украинская техника в его канале появилась впервые.