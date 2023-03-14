Видим, что на левобережье враг готовит побег, как из Херсона, – ОК "Юг"

Россияне продолжают обстреливать Херсонщину, в частности левобережную, где сами дислоцируются. Таким образом они побуждают мирное население выезжать с ними на следующие рубежи обороны.

Оккупанты понимают, что ВСУ продолжают работу по их вычистке. С той полосы, с которой они не смогли достигать правобережья. Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Достойно внимания Продвинуться на Юге оккупантам уже не удастся, – Гуменюк

Коллаборационные власти пытаются уезжать, эвакуируя документацию и награбленные вещи. Это признак того, что готовится очередной "жест доброй воли",

– подчеркнула Гуменюк.

Враг убегает с левобережья – Гуменюк сказала, что происходит: смотрите видео

Прикрываются мирным населением

Враг продолжает обстреливать общины на побережье Черного моря, возле Днепровского лимана. К сожалению, в Куцурубской общине погибли два человека. Поблизости расположена Кинбурнская коса, откуда, как известно, оккупанты ранее наносили удары.

По словам руководительницы ОК "Юг", специфика этого направления заключается в использовании врагом мирного населения как живого щита. "Они размещают свои огневые позиции, в частности РСЗО, просто среди дворов местных жителей. Это усложняет нам ответную работу, но не делает ее абсолютно невозможной. Мы продолжаем отслеживать их маневры, движение и намерения. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем отчитаться о хороших результатах", – отметила Гуменюк.

Она акцентирует: обстрел общин – самый обычный акт терроризма. Россияне постоянно прибегают к такой тактике перед значимыми событиями.

"Учитывая то, что происходит пересмотр зернового соглашения, и Николаевское направление является одним из приоритетных, ведь украинской экономике нужно развиваться, а мировому сообществу получать больше зерна, враг вечером продолжил минометные обстрелы Днепро-Бугского лимана, обстреливали акваторию. Терроризм по морским транспортным путям, чтобы и не подумали использовать его из-за ситуации безопасности", – объяснила руководитель ОК "Юг".

К счастью, обошлось без жертв. Однако, подчеркнула Гуменюк, террористические действия россиян зафиксированы и будут служить основой для трибунала.

Ситуация в Херсонской области: последние новости