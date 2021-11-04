Она имеет большой опыт работы на местном уровне, службы в армии, ее муж – военный. Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец.

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По ее словам, поскольку Верещук имеет большой опыт в этом направлении, то ожидали, что среди возможных кандидатур именно она станет министром обороны.

Мы помним, что министра обороны предлагает президент Украины. Верховная Рада голосует. Видимо, президент считает, что госпоже Верещук надо подготовиться лучше,

– отметила Мошенец.

Она отметила, что стоит обратить внимание, как к должности министра обороны шел Алексей Резников. Можно спрогнозировать, аналогичным путем будет развиваться карьера Верещук.

"Во время неформальной беседы она очень искренне сказала: "Хочу сделать так, чтобы люди по ту сторону линии разграничения знали и чувствовали, что они – в Украине. Помнили, что о них беспокоятся, что они нужны", – заметила "слуга".

Отметим! В программе "Первые лица" на 24 канале Верещук выразила мнение, что война надолго. Также она ответила, вводила бы войска в Крым в 2014 году.

Кстати, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Украина пока не готова, чтобы Министерство обороны возглавляла женщина. Он считает, что общество якобы не воспримет такое решение.

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