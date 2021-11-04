Вона має великий досвід роботи на місцевому рівні, служби в армії, її чоловік – військовий. Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Олена Мошенець.

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Верещук може піти шляхом Резнікова

За її словами, оскільки Верещук має великий досвід в цьому напрямку, то очікували, що серед можливих кандидатур саме вона стане міністеркою оборони.

Ми пам'ятаємо, що міністра оборони пропонує президент України. Верховна Рада голосує. Мабуть, президент вважає, що пані Верещук треба підготуватися краще,

– відзначила Мошенець.

Вона зауважила, що варто звернути увагу, як до посади міністра оборони йшов Олексій Резніков. Можна спрогнозувати, аналогічним шляхом розвиватиметься кар'єра Верещук.

"Під час неформальної розмови вона дуже щиро сказала: "Хочу зробити так, щоб люди по ту сторону лінії розмежування знали та відчували, що вони – в Україні. Пам'ятали, що про них турбуються, що вони потрібні", – зауважила "слуга".

Відзначимо! У програмі "Перші особи" на 24 каналі Верещук висловила думку, що війна надовго. Також вона відповіла, чи вводила б війська у Крим у 2014 році.

До речі, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україна наразі не готова, що Міністерство оборони очолювала жінка. Він вважає, що суспільство нібито не сприйме таке рішення.

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