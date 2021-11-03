Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. За його словами, політикиня у разі чогось не зможе отримати назад мандат депутатки.

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"Або інша посада, або громадсько-політична діяльність", – пояснив політолог.

Фесенко: Знадобиться час для адаптації

Фесенко наголосив на тому, що для Верещук головною проблемою й викликом буде перевірка самої себе. Мовиться про випробування на те, чи зможе вона керувати міністерством.

Їй (Верещук – 24 канал) знадобиться час на адаптацію. На те, щоб отримати досвід роботи на чолі міністерства,

– наголосив політолог.

Фесенко відмітив, що у політикині є депутатський досвід. Проте "робота міністра досить інакша".

Я думаю, що в неї вже є комунікаційний досвід певних політичних переговорів. З умінням шукати впливових союзників у неї все гаразд. Вона амбітна. Володимир Фесенко Політолог

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