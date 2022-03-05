"Видимо, разозлили": в сторону Николаева навели "Смерчи"

Виталий Ким сообщил, что россияне навели в сторону Николаева "Смерчи". Пока о тревоге не сообщают, однако следует быть начеку.

Россияне не оставляют попыток захватить Николаев. Однако все попытки врага терпят неудачу.

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Враг направил в сторону Николаева "Смерчи"

"Смерчи" на нас привели. Внимание! Пока не тревога, но…

– написал Ким.

Глава Николаевской ОВА предположил, что жители города изрядно разозлили захватчиков.

Напомним, в Николаеве знают, что делать и с рашистами, и с их техникой. Виталий Ким недавно показал, во что превратились вертолеты россиян. Он обнародовал фото того, как вертолет выглядел перед тем, как с ним расправились украинцы, и уже после.

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