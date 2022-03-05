Росіяни не полишають спроб захопити Миколаїв. Однак всі намагання ворога зазнають невдачі.

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Ворог скерував у сторону Миколаєва "Смерчі"

"Смерчі" на нас навели. Увага! Поки не тривога, але…

– написав Кім.

Глава Миколаївської ОВА припустив, що жителі міста добряче розізлили загарбників.

Нагадаємо, у Миколаєві знають, що робити і з рашистами, і з їхньою технікою. Віталій Кім нещодавно показав, на що перетворилися вертольоти росіян. Він оприлюднив фото того, як гвинтокрил виглядам перед тим, як з ним розправилися українці, та вже після.

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