Росіяни не полишають спроб захопити Миколаїв. Однак всі намагання ворога зазнають невдачі.
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Ворог скерував у сторону Миколаєва "Смерчі"
"Смерчі" на нас навели. Увага! Поки не тривога, але…
– написав Кім.
Глава Миколаївської ОВА припустив, що жителі міста добряче розізлили загарбників.
Нагадаємо, у Миколаєві знають, що робити і з рашистами, і з їхньою технікою. Віталій Кім нещодавно показав, на що перетворилися вертольоти росіян. Він оприлюднив фото того, як гвинтокрил виглядам перед тим, як з ним розправилися українці, та вже після.
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