Видно, не ожидал возвращения, - сестра "Волыны" рассказала о состоянии командира после плена

Украина вернула домой 21 сентября более 200 военнопленных, среди которых командиров мариупольского гарнизона. Командиры сейчас находятся в Турции, где им оказывают медицинскую помощь.

Хотя дату встречи с родными им еще не назначили, они могут звонить домой и общаться с ними. О состоянии командира 36-й бригады Сергея "Волыны" Волынского рассказала его сестра Татьяна Харько, которая дважды с ним разговаривала.

Он был в шоке

В российском плену защитник Украины очень изменился и похудел. Настолько, что многие его не узнают. Сам же защитник, еще будучи в россии, он до последнего не понимал, куда его везут. И только на территории Турции, где увидел украинских представителей, понял, что ад закончился.

Я вижу, что он в шоке. Шокированный тем, что он вернулся, в хорошем понимании этого слова. Видно, что он не ожидал этого возвращения,

– поделилась Татьяна Харько.

Женщина рассказала о состоянии других защитников. Согласно ее словам, некоторые похудели на 60 килограммов. Некоторые в тяжелом состоянии. "Все мы видели фото Михаила Дианова, вернувшегося из плена морпеха", – подчеркнула она.