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      Какое пиво нравится украинцам?

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      Виды пива: отличия, харакатеристики - какое пиво нравится украинцам
      Какое пиво нравится украинцам? / pixabay

      Пиво и культура пивоварения существуют столько, сколько существует человеческая цивилизация. Во все времена этот напиток считали символом взаимопонимания и согласия. Поэтому неудивительно, что в мире так много любителей пива, и так много видов пива.

      Англичане, шотландцы и ирландцы – пьют пиво верхового брожения – эль. Существует множество вариантов эля. Самые известные: стаут, портер, биттер. Верховое брожение дает пиву более пряный и фруктовый вкус, чем у пива низового брожения (лагеры).

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      Германия и Чехия – царство лагера. Именно с этого региона началась мировая экспансия светлого пива – пива низового брожения, которое готовится в прохладной среде. У классического лагера – чистый солодовый вкус, и оно прозрачное, а хмель придает ему ту знаменитую пивную горчинку, которую ни с чем не перепутаешь.

      Между этими двумя полюсами – бельгийская пивная культура, которая занесена в список культурного достояния человечества ЮНЕСКО. Бельгийцы добавляли в пиво фрукты, пряности, травы. Активно использовали пшеничный солод, овес и другое зерно. Любили готовить крепкое пиво. В Бельгии используют очень много видов дрожжей и ингредиентов, что обуславливает многообразие вкусов. Итак, типичный бельгиец скорее приобретет крепкий эль с пряным вкусом, чего нельзя ожидать от консервативного немца – тот возьмет светлый пильзнер.

      Важно: Чем полезно пиво и как правильно его употреблять

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      Лагер, эль или вайсбир – как различить сорта пива / Инфографика 24 канала

      А что придется по вкусу украинцу?

      Украина принадлежит, конечно, к немецко-центральноевропейской пивной традиции, но в наше время, когда ценится разнообразие и стираются границы, украинцы активно экспериментируют.

      Статистики, которая бы дала ответ на вопрос о вкусах украинцев, не существует, а продажи компаний – коммерческая тайна. И все же, нам кажется, что светлый лагер – выбор украинцев. Или не так?

      Давайте выясним вместе.

       
      blog_ava
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      9 августа
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      Теги: Новости Украины Пивоварение Инфографика Опрос 24 Алкоголь Пиво
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