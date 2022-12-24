Вифлеемский огонь передали защитникам в Бахмут: пусть он станет огнем победы
Источник:Сергей Притула
Украинским военным на передовую, в эпицентр войны – в Бахмут передали Вифлеемский огонь миру.
"Огонь мира" в Бахмуте
Об этом сообщил волонтер, общественный деятель Сергей Притула. Он отметил, что огонь мира военным передали представители скаутской организации "Пласт".
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Тот же огонь мира, любви и добра, который недавно Пластуны передали нам в киевском штабе, сегодня вместе с нашим экипажем доехал в Бахмут до бойцов 24 ОМБр им. Короля Даниила. Пусть он станет нашим огнем победы,
– написал Сергей Притула.
В ночь на 12 декабря принимали Вифлеемский огонь мира и на польско-украинской границе от скаутов из Польши. Сейчас он распространяется по всей Украине. Да, огонь от пластунов уже получил Президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.