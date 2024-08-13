Уже есть результат: чего удалось достичь Украине за время операции в Курской области

Курская операция Сил обороны Украины стала неожиданностью для оккупантов. Уже есть первые результаты этого рейда.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что командование Сил обороны Украины не сообщало о целях этой операции. Поэтому пока только можно догадываться о них и так же оценивать результаты.

К теме Украина раскрыла планы на Курщину, ВСУ продвинулись дальше: все, что известно о прорыве на границе

Что известно об операции на Курщине

Как отметил Вигиринский, одна из возможных целей этой операции – оттянуть вражеские ресурсы с более активных направлений. Сейчас мониторинговые ресурсы сообщали о переброске войск из Харьковского и Херсонского направления.

Конечно, комментировать тут что-то сложно. Ведь подробную ситуацию знают только военные. Нужно следить, как все будет развиваться дальше. Было бы хорошо делать такие "сюрпризы" оккупантам и на других направлениях.

Уже есть результат. Кажется, на Харьковщине заявили, что с момента начала операции на Курщине существенно снизилось количество ударов КАБами,

– сказал Вигиринский.