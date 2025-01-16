Экс-руководитель метро Киева сбежал из Украины на основании поддельного заключения ВВК
Полиция Киева проводит следственные действия у экс-руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Мужчина выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Сейчас по этому поводу продолжается уголовное производство.
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Что известно о побеге
По данным следствия, решением врачебной комиссии мужчина был исключен из воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни. Хотя имени бывшего чиновника правоохранители не упоминают, СМИ предполагают, что речь идет о Викторе Брагинском.
По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия,
– говорится в сообщении.
Известно, что в ноябре Брагинскому сообщили о подозрении. Согласно материалам следствия, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей им привело к разгерметизации тоннеля, наличии трещин в стенах тоннеля и дальнейшего подтопления метрополитена.
Сейчас его местонахождение неизвестно. Правоохранители обещают обнародовать дополнительные детали позже.