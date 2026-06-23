Спустя полтора года неизвестности подтвердили гибель защитника Виктора Домничева из Калущины

Солдат Виктор Анатольевич Домничев полтора года считался пропавшим без вести. Однако недавно подтвердилась его гибель.

О трагической новости сообщил Андрей Найда, мэр Калуша.

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Что известно о погибшем воине?

Виктор Домничев проживал в селе Копанки Калушской территориальной общины. Его призвали на службу в августе 2024 года. Мужчина вступил в ряды ВСУ и мужественно защищал Украину.

Он был стрелком-санитаром механизированного отделения одной из воинских частей.

Виктор Домничев выполнял боевое задание в Донецкой области. Именно там, 1 ноября 2024 года, он и отдал свою жизнь. Подтвердить его гибель удалось лишь недавно. Все это время мужчина считался пропавшим без вести.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего бойца. Вечная память и слава Герою!

Чьи еще жизни унесла война?

На войне с российскими оккупантами погиб военный из Нововолынска Виталий Минчук, которому было 52 года. Он отдал свою жизнь в Донецкой области.

Свою жизнь на фронте отдал также Александр Чайка. Во время боевого задания в июне 2024 года он получил тяжелые ранения в результате обстрела. Долгое время он считался пропавшим без вести, а в 2026 году ДНК-экспертиза подтвердила его гибель. У него остались жена, дети и родные.