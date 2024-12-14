В боях в Донецкой области погиб защитник из Запорожской области Виктор Кравченко

Полномасштабная война унесла жизнь еще одного мужественного украинского воина Виктора Кравченко, уроженца Запорожской области. Герой погиб во время стрелкового боя в Донецкой области, прикрывая своих побратимов.

О потерях сообщили в Широковской территориальной общине, информирует 24 Канал.

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Что известно о герое

До войны Виктор Кравченко работал на одном из заводов в Запорожье и жил с семьей в селе, которое в начале 2022 года оказалось под российской оккупацией. Жена вспоминает его как человека, всегда готового помочь, а также увлеченного рыбалкой и охотой.

"Виктор стремился вернуть то, что оккупанты отобрали у него и его семьи, и принести мир Украине. Поэтому сразу вступил в ряды Вооруженных сил. Он защищал нас на Донецком и Херсонском направлениях", – рассказали в громаде.



Кравченко погиб защищая собратьев / Фото из фейсбука

Виктор уже был ранен

Во время одного из боев Виктор получил тяжелое ранение, из-за которого проходил длительное лечение. Несмотря на это, он решил вернуться на фронт. После восстановления воин снова присоединился к своим собратьям и продолжил борьбу в Донецкой области.

К сожалению, во время одного из боев Виктор Кравченко снова получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

"Он был настоящим героем, который до последнего вздоха защищал Украину. Громада выражает глубокие соболезнования его семье и близким", – отметили в Широковской территориальной громаде.

Вечная память Герою, который отдал свою жизнь за свободу Украины.