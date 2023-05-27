Медведчук вносил коррективы в планы ФСБ о том, как действовать в Украине, – Малюк

Предателя Виктора Медведчука украинским спецслужбам удалось задержать в апреле 2022 года. Тогда СБУ выяснила, как кум Путина корректировал работу и планы ФСБ по Украине.

О деталях дела Медведчука рассказал глава СБУ Василий Малюк в проекте "Год. За кадром. Спецслужбист". По его словам, предатель сотрудничал с резидентом "Профессором", у которого на связи стояли другие российские агенты.

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Как Медведчук помогал россиянам

За прошлый год Служба безопасности Украины обнаружила более 300 вражеских агентов. Иногда задержанных шпионов удается перевербовать и привлечь к работе в пользу Украины. За время полномасштабного вторжения Украина задерживала "разнокалиберных" шпионов – от обычных корректировщиков и собирателей информации о местах дислокации ВСУ до таких, как предатель Виктор Медведчук.

Малюк в интервью подчеркнул, что кум Путина работал бок о бок с 5-й службой ФСБ России. У них существовал план под названием "Луч", в который и вносил коррективы Медведчук.

Это та служба (5-я служба ФСБ – 24 Канал), которая работает по Украине. Она все время этим занималась и это их прямые функциональные обязанности. И у них был даже такой план, он назывался "Луч" (и в материалах дела это есть), где Медведчук своей рукой вносил коррективы относительно того, как нужно работать и действовать в Украине. Речь идет об их глубоких агентурных проникновениях, о дальнейшем создании оккупационных режимов на территории Украины и так далее,

– рассказал Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что во время работы по кейсу Медведчука, спецслужба обнаружила и многие другие источники. К примеру, удалось обнаружить резидента "Профессора", работавшего с кумом Путина на ФСБ. По словам Малюка, этот персонаж проживал и работал в Одессе. У резидента на связи было множество агентов из разных областей Украины. Они собирали информацию и передавали ее "Профессору", а тот, в свою очередь, – предоставлял ее Медведчуку и российским спецслужбам.

Как Медведчук работал на ФСБ: смотрите видео

Медведчук больше не адвокат

Предателя задержали 12 апреля 2022 года. Долгое время спецслужбы допрашивали Медведчука и проводили расследование. В сентябре 2023 года кума Путина обменяли на 215 украинских защитников, среди которых – 108 азовцев.

Лишили статуса народного депутата Медведчука только в январе 2023 года на заседании Верховной Рады, и только сейчас – лишили статуса адвоката. Это уже подтвердили в квалификационно-дисциплинарной комиссии.

"Историческая справедливость состоялась! Только Дисциплинарная палата КГКА Киевской области удовлетворила нашу с Ильей Костиным жалобу и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью", – отметил депутат Киевского облсовета Роман Титикало.