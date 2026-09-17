Генерал-майор Виктор Николюк покидает пост командующего группировкой "Восток"

Генерал-майор Виктор Николюк покинул пост командующего Оперативной группой "Восток" после пяти месяцев руководства. Военный командующий заявил, что передает преемнику полностью боеспособную группировку, способную стойко вести активные оборонительные действия.

Об этом сообщил генерал-майор в своем обращении.

Что известно об отставке Николюка?

Во время пребывания в должности он руководил подразделениями на Славянском, Краматорском, Константиновском, Очеретинском и Покровском направлениях фронта.

Когда завершается важный этап в жизни или работе, в нашем обществе принято подводить итоги. Сегодня и я сделаю это за тот отрезок времени, во время которого руководил Славянским, Краматорским, Константиновским, Очеретинским и Покровским направлениями фронта,

– заявил Николюк.

За время командования генерала украинским военным удалось остановить наступление российских войск на Александровском направлении. Также совместными усилиями подразделений был заблокирован противник в Константиновке.

На Славянском и Краматорском направлениях нам удалось выстроить устойчивую эшелонированную оборону с усилением подразделений, удерживающих позиции на передовой, и создать условия для дальнейшего уничтожения проникшего врага,

– написал он.

Военный также подчеркнул высокую готовность подчиненных сил к новым вызовам. "С уверенностью могу сказать, что моему преемнику передана полностью боеспособная группировка, способная стойко вести активные оборонительные действия", – отметил экс-командующий.

Николюка назначили на должность командующего Оперативным командованием "Восток" в апреле 2026 года вместо бригадного генерала Дмитрия Братишко. До этого он руководил оперативно-тактической группировкой войск "Донецк".

Напомним, Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности ВСУ. Соответствующий указ президент подписал 15 сентября 2026 года. Коваленко с 2023 года временно исполнял обязанности командующего этими войсками, а также возглавляет Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.