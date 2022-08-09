Виктор Орбан чуть не утонул в Хорватии, его спас журналист

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в опасное происшествие на море в Хорватии. При чем ранее глава венгерского правительства советовал гражданам своей страны отдавать предпочтение отдыху на озере Балатон.

На Адриатическом море лодка с Орбаном, его женой и охранником могла затонуть. Ему на помощь пришел хорватский журналист Борис Вркич.

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На берег Орбана и его жену перевез журналист

Инцидент произошел в бухте у острова Вир, рассказал Вркич. Он отметил, что у венгерского премьера возникли проблемы с лодкой.

Я перевез его (Орбана – 24 канал), жену и охранника на берег. У них было хорошее настроение,

– подчеркнул Вркич.

Медийщик побеседовал с главой венгерского правительства и даже посоветовал местный ресторан, где хорошо готовят морепродукты.

Ранее Орбана "засекли" на острове Брач в Далмации владельцы местной таверны. Они опубликовали фото с премьером на своей странице в соцсетях.

Орбан 2 года назад отговаривал венгров от поездок в Хорватию

Хорватские СМИ иронизируют, ведь летом 2020 года премьер призвал венгров не ездить на отдых в Хорватию. Мол, лучше отдыхать на своей территории – около озера Балатон. В том же году Орбан не воспользовался своим же советом, его увидели во время отдыха в Млете.

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Орбан снова пожаловался на хорватов в 2022 году

Три месяца назад в сторону Хорватии снова полетели камешки от Виктора Орбана. Он заявил, что у его страны не было бы проблем с эмбарго на российскую нефть, если бы у нее "хорваты не отобрали море". Часть побережья когда-то принадлежала Венгрии. Такие претензии сразу осудили в Загребе.

Смотрите в видео – о политической изоляции Виктора Орбана: