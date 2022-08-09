На Адріатичному морі човен з Орбаном, його дружиною та охоронцем міг затонути. Йому на допомогу прийшов хорватський журналіст Борис Вркіч.
Актуально Орбан залишився в ізоляції, – аналітик припустив, чи може Україна перехилити його на свій бік
На берег Орбана та його дружину перевіз журналіст
Інцидент стався у бухті біля острова Вір, розповів Вркіч. Він зазначив, що в угорського прем'єра виникли проблеми з човном.
Я перевіз його (Орбана – 24 канал), дружину та охоронця на берег. У них був гарний настрій,
– наголосив Вркіч.
Медійник порозмовляв з главою угорського уряду та навіть порадив місцевий ресторан, де добре готують морепродукти.
Раніше Орбана "засікли" на острові Брач у Далмації власники місцевої таверни. Вони опублікували фото з прем'єром на своїй сторінці у соцмережах.
Орбан 2 роки тому відмовляв угорців від поїздок до Хорватії
Хорватські ЗМІ іронізують, адже влітку 2020 року прем'єр закликав угорців не їздити на відпочинок до Хорватії. Мовляв, краще відпочивати на своїй території – біля озера Балатон. Того самого року Орбан не скористався своєю ж порадою, його побачили під час відпочинку у Млеті.
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Орбан знову поскаржився на хорватів у 2022
Три місяці тому у бік Хорватії знову полетіли камінці від Віктора Орбана. Він заявив, що його країна не мала б проблем з ембарго на російську нафту, якщо б у неї "хорвати не відібрали море". Частина узбережжя колись належала Угорщині. Такі претензії одразу засудили в Загребі.
Дивіться у відео – про політичну ізоляцію Віктора Орбана: