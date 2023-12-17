Как можно бороться с Орбаном: политолог назвал действенный способ
Президент Венгрии Виктор Орбан всячески пытается противостоять евроинтеграции Украины. Однако его позиция не просто недейственна, но и оборачивается для него плохо.
Так или иначе, Венгрия остается членом ЕС, поэтому Украине придется налаживать отношения с этой страной. Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Алексей Кошель, отметив, что для этого, возможно, следует использовать резкие методы.
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Как можно повлиять на Орбана
Советник президента Венгрии Балаж Орбан после голосования за начало переговоров об Украине вступления в ЕС намекнул, что Венгрия и дальше продолжит выступать против решения Евросоюза.
В частности, он отметил, что в последующие годы придется принять более 70 единодушных решений по судьбе Украины в ЕС. Хотя при принятии окончательных решений Виктор Орбан может не быть премьером Венгрии, налаживать отношения с Будапештом придется.
Несмотря на то, что Орбан вставляет нам палки в колеса и дружит с Путиным, он чрезвычайно сложный политик. Он имеет серьезную политическую биографию и всегда был игроком. Думаю, это важно для понимания психологии Орбана и влияния (на него),
– отметил Алексей Кошель.
Украинская политика в отношении Венгрии в определенном смысле была ошибочной. Так, политолог привел пример, как возмущался Будапешт, когда в 2022 году в замке "Паланок" (Мукачево) вместо статуи турула – мистической птицы, которая является венгерским национальным символом – установили трезубец. Такое решение тогда приняли мукачевские городские власти.
Венгерские парламентарии подвергли резкой критике решение. Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто даже вызвал временного поверенного в делах Украины.
"Будапешт оказалась к этому уязвимой. Речь идет не об одном туруле, а о комплексе мероприятий, где бы Украина могла продемонстрировать силу. Я стараюсь акцентировать на болевых точках Орбана, и не исключаю, что нам эти болевые точки нужно использовать по крайней мере в будущем. Потому что он уважает язык силы и, очевидно, мы должны ее демонстрировать", - подчеркнул Кошель.
Пока что Украина в вопросах по Венгрии демонстрирует только поощрения и снисходительности.
Орбан зависим от двух стран
К тому же заметим, что Виктор Орбан зависим не только от России, но и Китая. Однако он пытается всячески доказать свою самостоятельность.
Эта зависимость проявляется не только в ценах энергоносители и экономических факторах. Думаю, дело в том, что Орбан хочет быть самостоятельным игроком на европейской политической шахматной доске. Не зря, он постоянно дает упреки, что у него "самостоятельная игра" и он ни на кого не ориентируется,
– отметил Кошель.
Но при этом сейчас политика Орбана привела к тому, что от него все в Европе отвернулись и говорят об этом публично. Ярким примером станет голосование за начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, которое приняли без главы Венгрии.
Членство Украины в ЕС: как действовал Орбан
- На саммите Европейского Союза в Брюсселе было принято решение о начале переговоров о членство Украины в ЕС. С этим не согласился, хоть и не возразил, лидер Венгрии Виктор Орбан. Дебаты были чрезвычайно длинными из-за оппозиции Венгрии, поэтому политики решили прибегнуть к интересному дипломатическому ходу.
- Дело в том, что при обсуждении вопроса канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану выпить кофе за пределами комнаты, в которой принимали судьбоносное решение. После кулуарных разговоров Виктор Орбан все же покинул зал обсуждения.
- В то же время во время пресс-конференции в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Орбан пообещал ему не блокировать вступление Украины в ЕС. Для этого, однако, следует выполнить все условия, которые Европейский Союз поставил перед Украиной.