Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, прокомментировав деятельность Виктора Орбана. Евросоюзу следовало бы оказать существенное влияние на него, чтобы в будущем на его месте не возникли новые "орбаны" в разных странах.

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Уже есть информация, что Орбан многих раздражает в Европейском Союзе. Это дает надежду, что его наконец-то поставят на место.

Сегодня один материал попался мне на глаза, где неназванный европейский чиновник сказал, что Орбан всех уже конкретно достал. Если он будет продолжать откровенно пророссийскую политику, то в ЕС найдут путь принимать решения без Орбана. Это уже давно нужно было сделать,

– сказал Тизенгаузен.

Фактически Орбан делает две очень вредные вещи, которые могут иметь последствия для Европейского Союза. Это блокирование помощи Украине и блокирование санкций против России.

Имеет ли Орбан скрытую цель

По состоянию на 14.00 14 декабря Орбан так и не дал согласие на начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Он начинает придумывать разные причины, будто не были выполнены все условия. А также предлагает различные альтернативные форматы, которые не имеют смысла.

Начал говорить, что давайте не начинать диалог о вступлении. Что можно предложить новый формат. Что Украина не член ЕС, а партнер. Видите, что он делает? Вводит новый формат. Он может засунуть это в ящик себе. Украина заслуживает сейчас быть полноправным членом ЕС гораздо больше, чем некоторые страны, которые там в тепле и покое сидят и мешают нам на евроинтеграционном пути,

– сказал Тизенгаузен.

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС: коротко