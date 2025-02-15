"Ситуация в пользу России": Орбан назвал войну в Украине "Афганистаном" для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война в Украине может стать для ЕС такой же изнурительной и безвыходной операцией, как война США в Афганистане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону и Politico. Отдельно он выразил недовольство расходами ЕС на поддержку нашего государства.

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Что заявил Орбан

Венгерский премьер утверждает, что Евросоюз потратил сотни миллиардов евро для помощи Украине. По его мнению, если ситуация будет оставаться неизменной, то война может стать затяжным бременем для европейских стран.

Сравнивая войну в Украине с 20-летней военной операцией Соединенных Штатов в Афганистане, он выразил надежду на то, что президенту США Дональду Трампу удастся достичь урегулирования ситуации и окончания войны.

Если президент Трамп не сможет найти решение, эта война может легко стать Афганистаном для Европейского Союза,

– заявил Виктор Орбан.

Он назвал войну в Украине бесконечным конфликтом, из которого "нет выхода, который поглощает энергию, человеческие жизни, деньги и тому подобное. По его словам, это разрушает границы нормальной жизни для ЕС, а также вызывает угрозу.

В то же время премьер-министр Венгрии заверил, что якобы Россия начала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Он также заявил, что ситуация на поле боя складывается в пользу России, мол, россияне "побеждают".

"Сложность заключается в том, как убедить россиян прекратить войну, в то время, как россияне, по сути, побеждают", – резюмировал политик.

Напомним, что это не впервые. В прошлый раз он сравнил Украину с Афганистаном в интервью Neue Zürcher Zeitung, и назвал победу нашего государства в войне невозможной, обвиняя Европейский Союз в поддержке.