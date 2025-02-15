Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону та Politico. Окремо він висловив невдоволення витратами ЄС на підтримку нашої держави.

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Що заявив Орбан

Угорський прем'єр стверджує, що Євросоюз витратив сотні мільярдів євро задля допомоги Україні. На його думку, якщо ситуація залишатиметься незмінною, то війна може стати затяжним тягарем для європейських країн.

Порівнюючи війну в Україні з 20-річною військовою операцією Сполучених Штатів в Афганістані, він висловив надію на те, що президенту США Дональду Трампу вдасться досягти врегулювання ситуації та закінчення війни.

Якщо президент Трамп не зможе знайти рішення, ця війна може легко стати Афганістаном для Європейського Союзу,

– заявив Віктор Орбан.

Він назвав війну в Україні нескінченним конфліктом, з якого "немає виходу, який поглинає енергію, людські життя, гроші тощо. За його словами, це руйнує межі нормального життя для ЄС, а також спричиняє загрозу.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини запевнив, що нібито Росія розпочала війну, щоб не допустити вступу України до НАТО. Він також заявив, що ситуація на полі бою складається на користь Росії, мовляв, росіяни "перемагають".

"Складність полягає в тому, як переконати росіян припинити війну, в той час, як росіяни, по суті, перемагають", – резюмував політик.

Нагадаємо, що це не вперше. Минулого разу він порівняв Україну з Афганістаном в інтерв'ю Neue Zürcher Zeitung, і назвав перемогу нашої держави у війні неможливою, звинувачуючи Європейський Союз у підтримці.