Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил правительство Грузии за то, что "в условиях стремления к европейской интеграции не позволили превратить страну во вторую Украину". В целом венгерский лидер часто противоречит сам себе.

Орбан много раз говорил, что Венгрия не имеет ни военной, ни экономической силы. Это 24 Каналу отметил председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

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"Он уже очень много лет страдает таким когнитивным диссонансом, к сожалению, и считает, что он якобы что-то может сделать, но противоречит самому себе. Потому что очень много раз говорит о том, что Венгрия не имеет ни военной, ни экономической силы, абсолютно ничего, чтобы не быть даже не второстепенным, третьестепенным государством", – подчеркнул он.

Тибор Томпа считает, что Виктор Орбан у власти – это трагедия для всей венгерской нации. По его словам, премьер Венгрии "вернул государство во времена фашизма 30-х годов".

Его место на свалке истории. Он просто вернул Венгрию во времена фашизма 30-х годов. Это говорю не только я, что Орбан сегодня является единственным руководителем-неофашистом в Европе и всем Европейском Союзе. Поэтому и имеем такие акции с его стороны,

– сказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области.

Напомним, Виктор Орбан поблагодарил грузинское правительство за решение не втягиваться в "бессмысленную войну". Он считает, что путь Грузии к европейской интеграции возможен без вооруженного конфликта. По словам венгерского лидера, "Грузинская мечта" не допустила того, чтобы Грузия стала "второй Украиной". Кроме того, он пообещал полную поддержку Грузии на пути вступления в ЕС.